Sağlık Bakanlığı personel alım kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kurası
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ankara ve İstanbul illeri için yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazanan isimler açıklanmış ve kura tarihi beklenmeye başlamıştı. Gözler şimdi İŞKUR tarafından yapılacak kura çekilişinin tarihinde. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından yapılacak istihdamlar için İstanbul ve Ankara listelerine kura çekimi yapılacak. Ekim ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte beklenti içine giren vatandaşlar, kuranın yapılacağı tarihi araştırıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki farklı liste yayınlandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı. Diğer illere ait sonuçlar açıklandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.
İSTANBUL LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.
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