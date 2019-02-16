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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.02.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı o ilaçları yasaklamıştı! Satarken yakalandı

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Sağlık Bakanlığı o ilaçları yasaklamıştı! Satarken yakalandı

Sağlık Bakanlığınca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ağabeyinin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu.
Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 "Cytotec" adlı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YASAKLANAN İLAÇLARI "DÜŞÜK HAPI" DİYE İNTERNETTEN SATMIŞLA

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E'nin da yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E'nin ağabeyi Talat E'nin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi.

Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobilin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E'nin abisi Talat E'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.02.2019)
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