Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı hakkındaki ayrıntılar, söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı hakkında detaylar...

Adayların, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Ayrıca adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması, adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmaması ve sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması isteniyor.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, "www.teftis.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanan başvuru formunu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve 2 adet fotoğrafla birlikte 9-20 Aralık tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının adresine posta yoluyla veya hafta içi mesai saatlerinde şahsen teslim edebilecekler.

Süresi içinde ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacak.

Giriş sınavına, merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun 4 katına kadar aday, başvurduğu en yüksek KPSS puanından başlamak üzere öğrenim dalları itibarıyla belirlenen kontenjana göre ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre çağrılacak.

Sözlü sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesinde sözlü sınava alınacak.

Adayların başarılı olması için sınav notunun 70'den az olmaması gerekecek. Giriş sınav notunun eşitliği halinde ise KPSS puanı yüksek olan adayın önceliği söz konusu olacak.