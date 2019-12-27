Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Söz konusu alımlar için tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 tercihleri tamamlandı. 19 Aralık 2019'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile alınan tercihlerin ardından sonuçlar bekleniyor.

Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

TARİH BELLİ OLDU MU?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgiler açıklandığında Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçlarının 26 Aralık tarihinde duyurması bekleniyordu. Sonuçların ocak ayına girilmeden açıklanması bekleniyor.

KPSS-2019/7 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.