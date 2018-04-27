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    Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığıyla 11-18 Nisan tarihleri arasında alınan KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandı. 27 Nisan Cuma günü erişime açılan sonuçlarla birlikte adaylar, herhangi bir kuruma yerleşiğ yerleşemediğini görecek. İşte, 2018/4 tercih sonuçları ve detaylı bilgiler

    KPSS 2018/4: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, bireysel KPSS 2018/4 sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilirler. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası ve detaylar!

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır. 

    Etiketler: sağlık bakanlığı tercih sonuçları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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