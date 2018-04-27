Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2018/4: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, bireysel KPSS 2018/4 sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilirler. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası ve detaylar!

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Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.