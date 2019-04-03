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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki doktora şiddet olayına müdahil oldu

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Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki doktora şiddet olayına müdahil oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yönelik şiddet olayına müdahil olduklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde görevli Aile Hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yönelik darp olayına ilişkin, "Bu son olayda Bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır." paylaşımında bulundu.

İnsanlığa hizmet eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu vurgulayan Koca, "Son olarak İzmir'de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere, tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz. Bu son yaşanan olayda da Bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, bakanlık olarak şiddet olaylarının son bulması için hastanın güvenle hizmet alabileceği, hekimin de güvenle hizmet vereceği ortamı oluşturmak en öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin yeni düzenlenmelerin hayata geçirildiğini hatırlattı. 
Bu kapsamda, sağlık personeline şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemlerin tekemmu?lü için Cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Basşsavcılığınca dosyanın ikmal edilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldiğini aktardı.

Bakan Koca, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede, Bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Son olarak tüm hastanelerimizde, Hasta Hakları Birimlerini aktif hale getirdik ve Çalışan Güvenliği Rehberimizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekun mücadele için hazırladığımız, 'Şiddet Eylem Planını' son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız.

Sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışın tüm sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız tarafından da tüm boyutlarıyla paylaşılmasını arzu ediyoruz. Hiç kuşku duyulmamalıdır ki her bir şiddet vakası Bakanlığımız tarafından hem adli hem de insani boyutlarıyla hassasiyetle takip edilmektedir." 

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