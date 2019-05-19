Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?
GeriGündem Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.05.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan duyuruya göre, başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman gerçekleşecek?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.06.2019 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ SIRA TARİH AÇIKLAMA

17 Mayıs 2019 Cuma – 23 Mayıs 2019 Perşembe Saat 18:00’e kadar
Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması

28 Mayıs 2019 Salı Saat 18:00’e kadar
Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

 17 Haziran 2019 Pazartesi
İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı

17 Haziran 2019 Pazartesi - 18 Haziran 2019 Salı Saat 18:00’e kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması

25 Haziran 2019 Salı

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov)

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozulacak

Üniversiteyi basıp rektörün odasına girmişlerdi... Yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gören telefonuna sarıldı