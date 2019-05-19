Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan duyuruya göre, başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme atama kurası ne zaman gerçekleşecek?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.06.2019 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ SIRA TARİH AÇIKLAMA
17 Mayıs 2019 Cuma – 23 Mayıs 2019 Perşembe Saat 18:00’e kadar
Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması
28 Mayıs 2019 Salı Saat 18:00’e kadar
Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
17 Haziran 2019 Pazartesi
İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı
17 Haziran 2019 Pazartesi - 18 Haziran 2019 Salı Saat 18:00’e kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması
25 Haziran 2019 Salı
İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA
KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov)
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