Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR işçi alımı sonuç sorgulama
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Toplam 6 bin 409 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresinde sonuçları duyurdu. Yoğunluktan dolayı siteye girişte aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alımı için kuraları bugün gerçekleştirdi ve sonuçlar açıklandı. Başvuru sayısının çokluğu nedeniyle kuraya katılımcı alınmadı. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İTİRAZ SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet
adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURMUŞTU
Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için İşkur üzerinden başvurular alınmıştır. Bakanlığımızca kura usulü ile yerleştirme işleminin yapılması için Kura usulune tabi taleplerden;
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirlenecektir.
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