Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları nereden sorgulanıyor?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için beklenen açıklama kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Haziran ayı kapsamında İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle kura başvurusunda bulunan personeller, sonuçları ve noter onaylı sonuçları görüntüleyebilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları bilgisi
Kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan PDF dosyaları aracılığıyla görüntülenebilecek. Personeller, iller arası tayin sonuçları bilgisini ve itiraz sonuçlarını bu site üzerinden yönlendirebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde zaman zaman kesintiler yaşanmaktadır.
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