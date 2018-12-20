Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu PBS ekranından alınıyor

Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık tarihinde başlayan 25 Aralık tarihinde sona erecek olan iller arası tayin başvurusunu PBS üzerinden almaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 24.01.2019 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?

Başvurular; yayımlanan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde bakanlığa ulaşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 07.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.



Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.



2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.



3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.



4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.



5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecektir.

b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ilde eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev yaptığı ilde (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.



6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.



b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.



c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.



7. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.



8. Başvuru evrakı, evrak son geliş tarihinden sonra ulaşanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.



9. 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2018 Yılı Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.



10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 ve 26. maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.



11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

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