Sağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği
Bir yılda evde yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısını geçti. Bu nedenle “Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı” başlatan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili ailelere eğitime başladı.
Türkiye’de tüm yaş grupları göz önüne alındığında, ölümlerin yüzde 4.5’i, tüm hastaneye yatışların yüzde 5.3’ü ve hastalık yükünün yüzde 9’u yaralanmalardan meydana geliyor. 1-4 yaş aralığındaki çocuklarda birinci sıradaki ölüm nedenini yaralanmalar oluştururken, bunun başında trafik kazaları, yüksekten düşmeler, yabancı cisim/besinin solunum yoluna kaçması nedeniyle boğulmalar ve suda boğulmalar geliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiler özetle şöyle:
DOĞRU İLKYARDIM ŞART
“Yaralanmaların yüzde 58’i çocuk bir erişkinin yanındayken oluyor. Ev ortamında kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturuyorlar. Küçük çocukların yaşam alanlarının kazaları önleyecek şekilde düzenlenmesi, güvenliğinin denetlenmesi ve çocukların gözetim altında tutulma sorumluluğunun erişkinlere ait olduğu açık. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, ailelerin kazalardan korunma bilgisinin yetersiz olduğu ve çocukların kaza geçirme riskinin yüksek olduğu belirlendi. 5 yaş altı çocuklarda yaşanan ev kazalarının önlenmesini ve ev kazası gerçekleştiğinde çocuklara doğru ilk yardım uygulamalarının yapılmasını sağlamak amacıyla annelerin-ailelerin bilinçlendirilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasında önemli bir yere sahip. Kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla birinci basamak sağlık kuruluşlarında ebeveynlere yönelik farkındalık oluşturmak amaçlı eğitimler ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.”
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