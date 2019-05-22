Sağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği
GeriGündem Sağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanlığı dersi: Ailelere evde çocuk güvenliği

Bir yılda evde yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısını geçti. Bu nedenle “Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı” başlatan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili ailelere eğitime başladı.

Türkiye’de tüm yaş grupları göz önüne alındığında, ölümlerin yüzde 4.5’i, tüm hastaneye yatışların yüzde 5.3’ü ve hastalık yükünün yüzde 9’u yaralanmalardan meydana geliyor. 1-4 yaş aralığındaki çocuklarda birinci sıradaki ölüm nedenini yaralanmalar oluştururken, bunun başında trafik kazaları, yüksekten düşmeler, yabancı cisim/besinin solunum yoluna kaçması nedeniyle boğulmalar ve suda boğulmalar geliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiler özetle şöyle:

DOĞRU İLKYARDIM ŞART

“Yaralanmaların yüzde 58’i çocuk bir erişkinin yanındayken oluyor. Ev ortamında kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturuyorlar. Küçük çocukların yaşam alanlarının kazaları önleyecek şekilde düzenlenmesi, güvenliğinin denetlenmesi ve çocukların gözetim altında tutulma sorumluluğunun erişkinlere ait olduğu açık. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, ailelerin kazalardan korunma bilgisinin yetersiz olduğu ve çocukların kaza geçirme riskinin yüksek olduğu belirlendi. 5 yaş altı çocuklarda yaşanan ev kazalarının önlenmesini ve ev kazası gerçekleştiğinde çocuklara doğru ilk yardım uygulamalarının yapılmasını sağlamak amacıyla annelerin-ailelerin bilinçlendirilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasında önemli bir yere sahip. Kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla birinci basamak sağlık kuruluşlarında ebeveynlere yönelik farkındalık oluşturmak amaçlı eğitimler ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan iyi haber geldi
Şule Çet cinayetinde korkunç rapor! Boynu kırılıp sonra mı atıldı?
En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz