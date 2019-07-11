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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı binlerce hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni alacak! Başvurular ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı binlerce hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni alacak! Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için yakın zamanda ilana çıkılacağı açıklandı. Söz konusu alımlarda en çok kadro hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni gibi branşlara ayrıldı. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının alınacağı tarihlerde. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edileceği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer aldı. Şimdi ise o alımlara ilişkin başvuru süreci bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım sürecine ilişkin detaylar...

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı. Atamalara ilişkin net tarih ve diğer detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

2019'DA 29 BİN 689 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katıldı.

Bakan Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, "Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

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