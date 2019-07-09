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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)
09.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Hasta ziyareti ile ilgili önemli açıklama

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Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Hasta ziyareti ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yoğun Bakımlarda Hasta Ziyareti Genelgesi'ni 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdiklerini söyledi. Bakan Koca, "Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların ziyaret koşullarını belirleyen genelgenin 81 il müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.

Bakan Koca, "Genelgede belirlediğimiz esaslara göre; yeni doğan dâhil, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hekimlerimizin birinci önceliğinin, hastanın zarar görmemesi olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple hekimin ilgili hasta veya yoğun bakımdaki diğer hastalar için bir sakınca gördüğü durumlarda ziyaret için ısrar edilmemelidir" dedi.

'GEREKLİ TEDBİRLERE RİAYET EDİLMELİ'

Hasta ziyaretlerinin 24 saat esaslı olabileceği gibi, ziyaret saati uygulamasının servisten servise değişebileceğini kaydeden Bakan Koca, "Sağlık personelinin hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapması gerekmektedir. Ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınmalıdır. Ziyaret diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat edilerek yapılmalı; makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir" ifadelerini kullandı.

'HİJYEN KURALLARINA UYULMASI ÖNEMLİ'

Bakan Koca, toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabileceğini de vurgulayarak, "Tekrar hatırlatmak gerekirse; ziyaretler sırasında hastane yönetimlerinin belirlediği hijyen kurallarına uyulması, hastalarımızın sağlığı açısından oldukça önemlidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi Hasta ziyareti ile ilgili önemli açıklama

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