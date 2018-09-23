Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlı Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az ilkokul mezunu 5 bin 298 personel için başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu alımlar kapsamında başvuru yapan ve beklenti içine giren çok sayıda vatandaş, noter huzurunda kura çekimi ile yapılacak alımların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yapılacak 5 bin 298 personel alımının sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilana başvuru yapan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair detaylar...
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılan 5298 ilkokul mezunu personel alımı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
YEDEK ADAYLAR İÇİN NOTER KURASI
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.
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