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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.09.2018 - 22:59, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlı Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az ilkokul mezunu 5 bin 298 personel için başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu alımlar kapsamında başvuru yapan ve beklenti içine giren çok sayıda vatandaş, noter huzurunda kura çekimi ile yapılacak alımların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yapılacak 5 bin 298 personel alımının sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilana başvuru yapan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılan 5298 ilkokul mezunu personel alımı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

YEDEK ADAYLAR İÇİN NOTER KURASI

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

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