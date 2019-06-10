Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı yapacak | Başvurular ne zaman?
2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 29 bin personel alımına ilişkin, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarını ilgilendiren istihdamın detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı ne zaman?
Hemşire, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi başta olmak üzere, bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edilecek. İşte, söz konusu sağlık personeli alımının detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:
"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."
SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?
Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler, söz konusu alımlar için belirlenecek başvuru şartları ve ön başvuru tarihlerine çevrildi. Bu hususlarda henüz net bir bilgi yok, konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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