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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 sağlık personeli alacak | Branş dağılımı belli oldu

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Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 sağlık personeli alacak | Branş dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istidam sürecinin başlatıldığını söyledi. Erdoğan'ın, ilk etapta12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı, branş dağılımını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 sağlık personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2019 yılı içerisinde toplam 29 bin 689 sağlık personeli alımı yapılacağını, ilk etapta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu açıklama ile, kamuda Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlamak isteyenler, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 sağlık personeli alımı ile ilgili detaylar.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
 
İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.
 
Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip edilebilir: https://yhgm.saglik.gov.tr/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı, 29 bin 689 sağlık personeli alımı tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçmiş dönemdeki 6 bin 409 sürekli işçi alımı Sağlık Bakanlığı başvuru şartları şunlar olmuştu,

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki ilgili şartları taşıması gerekecek.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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