Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı yapacak | Başvuru şartları ve tarih belli oldu mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından söz konusu personel alımının detayları merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında eksik kadrolarını doldurmak için personel istihdamı yapacağını açıkladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına yapacağı bu atamalarla ilgili beklentisi olan sağlık personeli adayları, ilanın detayları konusunda bilgi almak istiyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da yapacağı personel alımı hakkında detaylar...
BAKAN KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN
Söz konusu personel alımının başvuru şartları ve tarihi hakkında henüz net bir açıklama yok. Konuya dair Sağlık Bakanlığı ya da başka bir kaynaktan gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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