Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 25 bin personel için kuraların çekileceği tarih, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin atamasına yönelik tarih verdi. Kura çekimi sonucu çeşitli branşlarda personel alımının ataması gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar...
Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."
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