Sağlık Bakanlığı 2020 tayin sonuçları açıklandı - İller arası tayin sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı illler arası tayin sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada; 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleşenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacağı, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edileceği, ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılmayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyeceği belirtildi.

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