Sağlık Bakanlığı 2020 tayin sonuçları açıklandı - İller arası tayin sonuç sorgulama
Sağlık Bakanlığı 2020 tayin sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı , Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden tayin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İller arası tayin başvuruları 25 Aralık 2019 Çarşamba– 02 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Sağlık Bakanlığı illler arası tayin sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada; 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleşenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacağı, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edileceği, ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılmayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyeceği belirtildi.
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