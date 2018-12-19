Başvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak
GeriGündem Başvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.12.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Başvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı yapacağı personel alımları ile kadrosunu 2019'da güçlendirmeye devam edecek. 2018'de binlerce personel istihdamı yapan Bakanlık, gelecek yıl da farklı branşlarda personel alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği açıklandı. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri heyecan yarattı. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da yapacağı personel alımı hakkında detaylar...

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu personel alımının başvuru şartları ve tarihi hakkında henüz net bir açıklama yok. Konuya dair Sağlık Bakanlığı ya da başka bir kaynaktan gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AMBULANSLARDA DİJİTAL DÖNEME GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından, 2019'da kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"na geçilecek. Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirecek.

İlk olarak pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek. Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin; "Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması gereken bir müdahale varsa söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da fırtına alarmı! Sarıyer'de dere taştı, 12 kişi kurtarıldı

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’

İstanbul'da korku dolu anlar