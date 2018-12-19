Başvuru tarihi belli oldu mu? | Sağlık Bakanlığı 2019'da 25 bin personel alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı yapacağı personel alımları ile kadrosunu 2019'da güçlendirmeye devam edecek. 2018'de binlerce personel istihdamı yapan Bakanlık, gelecek yıl da farklı branşlarda personel alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği açıklandı. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri heyecan yarattı. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da yapacağı personel alımı hakkında detaylar...
BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Söz konusu personel alımının başvuru şartları ve tarihi hakkında henüz net bir açıklama yok. Konuya dair Sağlık Bakanlığı ya da başka bir kaynaktan gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AMBULANSLARDA DİJİTAL DÖNEME GEÇİLİYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından, 2019'da kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"na geçilecek. Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirecek.
İlk olarak pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek. Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin; "Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması gereken bir müdahale varsa söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
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