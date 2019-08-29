Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu yıl 29 bin personel istihdam edileceği açıklanmıştı. Söz konusu alımların ilk 12 binlik kısmı tamamlandı. Gözler şimdi farklı branşlarda yapılacak 17 bin sağlık personeli alımında. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler açıklandı. Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi sağlandı. Şimdi ise bu yıl yapılacak diğer personel alımı bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.
Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların da eylül ayının son günleri netleşeceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI
KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.
6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.
Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.
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