Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere; 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Farklı branşlardan yapılacak binlerce personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar, atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarınca araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımının tüm ayrıntıları...
Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.
Koca, şunları kaydetti:
"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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