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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.07.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için Bakan Koca'dan mülakat açıklaması!

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için Bakan Koca'dan mülakat açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine yapacağı 12 bin personel alımı için başvuru süreci Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için ilan süreci ve mülakat için önemli açıklamalar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı için mülakat olmayacağını açıkladı.

Toplam 29 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 12 bin personel alımı yapılacağını ve bunun önümüzdeki ay içerisinde ilana çıkacağını ifade etti. Alımların KPSS ile yapılacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hakan Çelik’in CNN Türk ekranlarında sunduğu Hafta Sonu programında, 29 bin personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, Bakan Koca'nın o açıklamaları;

29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.
Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.
12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

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