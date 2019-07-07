Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için Bakan Koca'dan mülakat açıklaması!
Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine yapacağı 12 bin personel alımı için başvuru süreci Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için ilan süreci ve mülakat için önemli açıklamalar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı için mülakat olmayacağını açıkladı.
Toplam 29 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 12 bin personel alımı yapılacağını ve bunun önümüzdeki ay içerisinde ilana çıkacağını ifade etti. Alımların KPSS ile yapılacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hakan Çelik’in CNN Türk ekranlarında sunduğu Hafta Sonu programında, 29 bin personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, Bakan Koca'nın o açıklamaları;
29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.
Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.
12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.
Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.
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