Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Başvurular ne zaman alınacak?
2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 29 bin personel alımında ilk önemli adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl istihdam edilecek 29 bin personel alımı kapsamında, 12 bin sağlık çalışanı atamasının kısa sürede yapılacağını açıkladı. Alım yapılacak 12 bin personelin büyük kısmı hemşire ve ebelerden oluşacak. İşte, farklı branşlarda alım yapılacak Sağlık Bakanlığı personel istihdamının detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini Twitter’dan duyurdu.
BRANŞ DAĞILIMI
İlk etapta 6 bin 835 hemşire, 1000 ebe, 3000 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olan kişiler KPSS puanıyla atanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
ALIM SÜRECİ NASIL TAKİP EDİLECEK?
Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
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