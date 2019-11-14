Sağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?
GeriGündem Sağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 14.11.2019 - 18:35, Son Güncelleme:/

Sağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 17 bin 689 personel atamalarıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? "sorusunun cevabı merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Atamalarda değinen Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı atama kılavuzunun yayımlanacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Peki, 17 bin 689 sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

Sağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli olmuştu. Geriye kalan 17 bin sağlık personeli ataması için farklı branştan atamalar yeni atamalar gerçekleşecek. Adayların hazırlıkları devam ederken, beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte, Bakan Koca'nın 17 bin sağlık personeli atamalarıyla ilgili yaptığı o açıklama;

17 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI NE ZAMAN?

Fahrettin Koca atamalarla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum"

Neyim Var" projesine ilişkin olarak Koca, “Amaç hastanın bir şekilde polikliniğe, nereye müracaat etmesi gerektiğini yönlendirmek istiyoruz. 6 oranında hastanın yanlış bölüme gittiğini biliyoruz. 2 milyon günlük hastada 120 bin hastanın yanlış yere gittiğini gösteriyor. Ön planda şikayeti sorgulayan 22 soruyla bunu tamamlayan, hastanın hangi bölüme gideceğini üçe indiren, beş tane de olası tanıyı gösteren, gerektiğinde birinci basamakta aile hekimine gitmeyi öneren sistem.”

Güvenli bölge ile ilgili soruya Koca, “Fırat batısında 6 hastane, 800 yatak ve 48 merkezde hizmet veriyoruz. Doğu bölgesinde mobil tırlarla batıdaki gibi orada da vatandaşa hizmet vermeyi planlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle