Sağlık Bakanı'ndan personel atamalarıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 17 bin 689 personel atamalarıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? "sorusunun cevabı merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Atamalarda değinen Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı atama kılavuzunun yayımlanacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Peki, 17 bin 689 sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli olmuştu. Geriye kalan 17 bin sağlık personeli ataması için farklı branştan atamalar yeni atamalar gerçekleşecek. Adayların hazırlıkları devam ederken, beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte, Bakan Koca'nın 17 bin sağlık personeli atamalarıyla ilgili yaptığı o açıklama;
17 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI NE ZAMAN?
Fahrettin Koca atamalarla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum"
Neyim Var" projesine ilişkin olarak Koca, “Amaç hastanın bir şekilde polikliniğe, nereye müracaat etmesi gerektiğini yönlendirmek istiyoruz. 6 oranında hastanın yanlış bölüme gittiğini biliyoruz. 2 milyon günlük hastada 120 bin hastanın yanlış yere gittiğini gösteriyor. Ön planda şikayeti sorgulayan 22 soruyla bunu tamamlayan, hastanın hangi bölüme gideceğini üçe indiren, beş tane de olası tanıyı gösteren, gerektiğinde birinci basamakta aile hekimine gitmeyi öneren sistem.”
Güvenli bölge ile ilgili soruya Koca, “Fırat batısında 6 hastane, 800 yatak ve 48 merkezde hizmet veriyoruz. Doğu bölgesinde mobil tırlarla batıdaki gibi orada da vatandaşa hizmet vermeyi planlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.
12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI
KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.
6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.
Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.
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