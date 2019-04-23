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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.04.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makam koltuğunu küçük Kayhan'a devretti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makam koltuğunu küçük Kayhan'a devretti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında minik öğrencileri kabul etti. Bakan Fahrettin Koca, makamını Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencisi olan Kayhan Yaşar'a devretti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında minik öğrencileri kabul etti. Renkli giysileriyle dikkat çeken minikleri ayakta karşılayan Bakan Fahrettin Koca, makamını Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencisi olan Kayhan Yaşar'a devretti. Bakan Fahrettin Koca'nın, "Sayın Bakanım" diye hitap ettiği Kayhan Yaşar bir mesajı olduğunu söyleyip, tablet ve telefonla daha fazla oynanmaya başlandığına çözüm bulduğunu çözümünün belirli saatler de verilmesi, annelerinin çocuklarını uyarılması için görevlendirilmesi gerektiğini belirtip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makam koltuğunu küçük Kayhana devretti

Bakan Koca sigara kullanımıyla ilgili, “Yeni dönemde özellikle sigara konusunda kararlılığımız devam edecek, sigaranın özellikle sadece tek bir sigara kullanımı dışında biliyorsunuz internet, sinema vb. dijital ortamda reklam yasağı da bir kanunla getirilmişti. Önümüzdeki dönemde özellikle açık ve kapalı alan tariflerini de yeni dönemde yapmak istiyoruz. Açık alan adı altında kapanan alanların uygulamada istismar edildiği buna yönelikte önümüzdeki günlerde bir daha net tarif edilen uygulamanın istismar edilmediği daha yakın takibe aldığımız hatta açık alanda olabilecek alanın ruhsatlandırılmasında Sağlık Bakanlığı’nın da aktif devrede olmasını istediğimiz bir düzenleme olacak” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makam koltuğunu küçük Kayhana devretti

Bugün çocukların günü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu vurgulayarak Gazi Meclisinin 99'uncu yıl dönümü Cumhuriyetimizin Gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Bakan Koca, “Geleceğimizin teminatı olan ve çocuklarımıza emanet edilen geleceğin umudu olan çocuklarımızın açılımını, yaklaşımlarını gördünüz umut veren. Biz bakanlık olarak da sağlıklı yaşamın son derece çocukluk döneminde önemli olduğunu bu çerçevede özellikle ailelerimize sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığını erken dönemde çocuklarımıza kazandırmanın son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle çocuklarımızı aşırı şeker, yağ, katkı maddeleri vb. zararlı gıdalardan madde ve internet bağımlılığından kurtarmak üzerede yoğun bir gayret içinde olmaları gerektiğini ailelerimize buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı beslenmeyle birlikte, hem hareketli yaşam hem de mutlak yapılması gereken çocukluk ve okul döneminde aşılarında aile hekimliğinde hekim arkadaşlarımız tarafından mutlak aileleri yaptırılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşının son derece önemli olduğunu, koruyucu etkisinin yüksek olduğunu toplumumuzda yüzde 96 aşılama olduğunu ama okul çağından bu oranın daha da düştüğünü. İlk aşıyla nasıl olsa koruyuculuğunun olduğu yaklaşımı doğru değil okul çağı döneminde bunun yaptırılması gerektiği yeni dönemde sağlık karnesiyle okul çağı döneminde bir sağlık karnesiyle hem taramaları göz, kalp gibi aşı takviminin de yer aldığı karne dönemimizde olacak” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen kabulün ardından Bakan Koca miniklere balon ve hediyeler vererek makamından uğurladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makam koltuğunu küçük Kayhana devretti

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