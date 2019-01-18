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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (İHA)
18.01.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı: Denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor

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Sağlık Bakanı: Denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşın sağlığını riske atan, haksız çıkar sağlama peşinde olan ya da gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunan her türlü ürünle ilgili piyasa denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2018 yılında bin 949 adet tıbbi cihaz denetlenmiş, 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir. Tespit edilen bu uygunsuzluklara istinaden uygulanan 2 milyon 676 bin 526 TL para cezası ile birlikte bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, toplatılması ve gerektiğinde bertarafı sağlanmıştır" dedi.

2018 yılında bin 380 kozmetik ürünün denetlendiğini belirten Koca, 64 güvensiz ve 579 uygunsuz ürün tespit edildiğini kaydederek, "Bunlara ilâveten diğer kamu kurumları tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 746 ürün daha tespit edilmiştir. Tüm bu ürünlere istinaden 2 milyon 630 bin 54 TL para cezası kesilmiştir. Bu ürünler arasında çocuk kozmetikleri, dekoratif kozmetik ürünler, göz makyaj ürünleri, hizmet sunumunda kullanılan kişisel temizlik ve bakım ürünleri (özellikle otel kozmetikleri), tıraş ürünleri ve erkek kozmetikleri (krem, köpük, losyon vb.), duş ve banyo ürünleri (tuzlar, köpük, yağlar, jeller vb.) bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve/veya satışlarına yönelik denetimler de gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 2018 yılında 6 bin 259 internet sitesinin erişime engellenerek 8 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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