Sağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor
GeriGündem Sağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.10.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanı açıkladı: Acillere düzenleme geliyor

Acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması için ‘Kırmızı-Sarı-Yeşil Alan’ uygulaması vatandaşın daha iyi anlayacağı şekilde düzenlenecek. Randevu almayı kolaylaştıracak önlemler de hayata geçirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmaları anlattı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, aciller dışındaki poliklineklerde hizmeti hızlandırmak ve randevu almayı kolaylaştıracak önlemleri hayata geçireceklerini belirten Koca, “Toplam hastanın sadece yüzde 28’i MHRS üzerinden randevu alarak polikliniğe geliyor” dedi.

YARISINDAN ÇOĞU ACİL DEĞİL

Hastanelere yapılan başvuruların yüzde 27’sinin Acil Servisler üzerinden olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Acile başvuran yüzde 27’lik grubun 16’sının durumu acil müdahale gerektirmeyen hastalar oluşturuyor” diye konuştu.

ALAN TANIMLARI DEĞİŞECEK

Bakan Koca, acil servislerdeki ‘Kırmızı-Sarı-Yeşil Alan’ uygulamasının tanımlarının da değişeceğini belirterek, “Bu tanımlamaların içeriğini, şekillendirerek, anlamlandırarak yeni bir yaklaşım getirmek istiyoruz” dedi. Yeni sistemde acil müdahale gerekmeyen hastalar, triyaj tanımlaması kapsamı dışında tutulacak.

YOĞUNLUĞUN 2 NEDENİ VAR

Acil yoğunluğunun iki temel nedenine değinen Sağlık Bakanı, “Bunlardan biri katılım payı vermemek, diğeri de randevu almak gibi işlemlerle uğraşmayıp hızla hizmet almak” şeklinde konuştu.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE RAĞMEN İLAÇTAKİ ARTIŞ 2019’DA OLACAK

İlaç fiyatlarına ilişkin bilgi de veren Sağlık Bakanı Koca, yükselen döviz kurlarına rağmen ilaçtaki fiyat ayarlamasının Şubat 2019’da yapılacağını kaydetti: İthal ilaçlarla ilgili her yılın şubat ayında bir önceki yılın ortalamasını euro veya dövizdeki artış ortalamasının belli yüzdesini vererek yol alıyoruz. Fiyat artış önümüzdeki Şubat 2019’da gündeme gelebilecek.

AİLE HEKİMİNE DÜŞEN KİŞİ SAYISINDA HEDEF 2 BİN

Aile hekimlerinin baktıkları hasta sayısının 3 bin 300 civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Aile hekimlerinin sorumlu olduğu kişi sayısını 2 binlere doğru indirebilirsek yeni yöntemleri her dönem uygulayabiliriz. Ama şimdi kaosa sebep olur” ifadesini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakırköy’de aracını yayaların üzerine sürmüştü! Şoke eden ifade...

Valiz cinayetinde 112 gün sonra flaş gelişme!

Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Görüntüler ortaya çıktı! Külünk'ün evinde silahlı ve maskeli keşif