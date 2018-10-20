Sağlığa zararlı Pinokyo
İpsala sınırından Türkiye’ye giren bir aracın yükü, önce ‘hediyelik eşya’ daha sonra ‘kumaş kırpıntısı’ diye beyan edildi. Şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda sağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat yakalandı.
ÇOCUK sağlığını tehdit edenlere karşı düzenlenen operasyonu Ticaret Bakanlığı duyurdu... İpsala’dan Türkiye’ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğü’ne giden bir aracın yükü ‘hediyelik eşya’ olarak beyan edilmesine karşın gümrük idaresine ‘kumaş kırpıntısı’ denildi. Farklı ifadelerden şüphelenen Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, takip başlattı. Ekipler, beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olmasına rağmen aracın bir gün önce Kocaeli’nde bir depoya uğradığını belirledi. Deponun yanındaki bir işyerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.
KONTROLDEN GEÇMEMİŞ
Kayıtlardan, araçtaki güvenlik mührünün koparılarak eşyaların iki kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da TIR aracına yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul’daki depoya operasyon düzenledi. Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, çocukların sağlığına zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli kişiler gözaltına alındı.
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