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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Süheyla GÖZDERELİLER (DHA)
25.07.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde

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Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde

Yalova'da Büşra Nergiz'in (27) kırık olan ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Opr. Dr. Özgür A., avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hastaya yapılan işlemin doğru olduğunu savundu. Özgür A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bir kurumda memur Büşra Nergiz, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Opr. Dr. Özgür A'ya muayene oldu. Ağrı hissettiği parmakta kırık saptanarak ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre yanda sağlam olan başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı. Nergiz, şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. İdari soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü de doktoru açığa aldı.

DOKTORUN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Dr. Özgür A.'nın avukatı bugün yazılı açıklama yaptı. Avukat Yakup Taşçı, müvekkiline iftira atıldığını ifade ettiği açıklamasında şöyle dedi: "Hasta, müvekkilime ilk geldiğinde, ayakkabı giymekte zorlandığını, ayak parmaklarının üst üste bindiğini, ayağın 1. parmağının 2. parmağı ittiğini, bu üst üste binme miktarının ayakkabı içinde daralmaya sebep olduğu şeklinde şikâyetler bildirmiştir. Hastanın ifade ettiği üzere 2. parmakta eski bir kırığı olup 1. parmağı gelip bunun üzerine binmektedir. Böylece 2. parmakta çekiç parmak oluşmuştur. Dikkatli bir ölçümde, açıların normal sınırların üstünde olduğu görülmektedir. Medyada olan, üzerine basmadan çekilen grafisinde dahi, en uç noktada yumuşak dokuların üst üste geldiği gözlenmektedir. Hastaya, ayak 2. parmağa yönelik bir düzeltmenin sorunu gidermeyeceği, 2. parmağın 1. parmak altına daha fazla gireceği, cerrahi müdahalenin 1. parmağa olması gerektiği açık bir şekilde anlatıldı. Hasta, anlatılan şekilde ameliyat olmayı kabul etmiştir. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hasta, müvekkilime teşekkür ederek hastaneden ayrılmıştır. Bu bağlamda müvekkilim, hakkında yapılan bu kara propaganda karşısında Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak olup bu davanın takipçisi olacaktır."

Kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağı ameliyat edip platin taktılar
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