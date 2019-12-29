Sağlam olsun diye yaptılar... Riski ikiye katlandı

İSTANBUL’un en eski ilçelerinden Bakırköy, deprem haritalarında birinci derece deprem riski taşıyan bölgenin içinde kalıyor. 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı ortak rapora göre Bakırköy’de incelenen 10 bin 162 binanın yüzde 78’i orta ve yüksek ölçekli risk seviyesinde. Osmaniye’de Veli Efendi Hipodromu’nun karşısında bulunan 6 katlı bir apartman da riskli yapılardan biri.

DEMİR KAFESE ALDILAR

1999 depreminden sonra binaya ‘yüksek riskli, orta hasarlı’ tespiti yapıldı. Ancak bina sahipleri yapıyı terk etmek yerine dış cephesini demir kafes içine alarak ‘güçlendirme’ yaptı. Demirler binayı çepeçevre sarıyor. Kolonların etrafından dolandırılan demirler binanın dış cephesinde yere sabitlenmiş. Uzmanlar binanın bu haliyle daha büyük risk taşıdığını, betonların esneme yapmadan kırılarak olduğu yere çökeceğini ileri sürüyor. 8 konut 2 dükkanın yer aldığı bina bu haliyle ölüm apartmanını andırıyor.

‘RUHSATA RASTLANMADI’

Bakırköy Belediyesi, binayla ilgili hazırladığı raporda, “İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır” dedi.

‘OLDUĞU YERE ÇÖKER’

Mimar, Sinan Genim de demir kafesle binadaki riskin katlandığını söyledi. Genim, “Tek kelimeyle rezalet bir uygulama. İnsanlar içinde oturuyor ve binalarını güçlendirdiklerini ve güvende olduklarını düşünüyorlar. Bir sallantıda o demirlerin hepsini beton atar ve olduğu yere çöker. Üstelik oranın zemini de kötü. Çırpıcı Deresi yatağında. Derhal boşaltılması gerekir. Şehrin göbeğinde yetkililer nasıl görmez? Adam apartmanı demir kafes içine izinsiz nasıl almış? Kimse görmemiş mi? Yazık harcanan paraya.”