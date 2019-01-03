Sağır Han’da kaçak temizliği
İstanbul’da tarihi Sağır Han’ın çatısına inşa edilen kaçak yapıların bir kısmı yıkıldı.
Fatih Belediyesi ekipleri dün sabah hana geldiğinde, geçen ay çatısı sökülen kaçak yapıya tekrar çatı inşa edildiğini gördü. Bu yıkımı görüntüleyen gazetecilerin drone’una hanın çatısından tüfekle ateş edilmişti. Ekipler ilk önce Bizans sarayının ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi’nin bitişiğindeki bu yapının tamamını yıktı. Kaçak yapının sahibi Ali Sırma “Burası benim dükkânım, yazın çay satıyorum. Benim elektriğim var, suyum var. Belediyeye vergi ödüyorum. Bana yıkımla ilgili tebligat yapılmadı” dedi. Ekipler ise 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı sonra-
sı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yıkım için tebligat gönderildiğini belirtti. Ekipler kısa süre süren tartışmanın ardından yıkım işlemini tamamladı. Fatih Belediyesi ekipleri daha sonra konfeksiyon ve gümüş imalathanesi olarak kullanılan diğer kaçak yapıların bir kısmını yıkarken, işleme önümüzdeki günlerde devam edileceği belirtildi.
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