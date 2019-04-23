Sağduyuyla devam edeceğiz

Kılıçdaroğlu, önce muhabirler sonra da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile buluşmasında özetle şunları söyledi:

İNSANİ DEĞİL

“İnanç penceresinden, demokrasi penceresinden hangi pencereden bakarsanız bakın insani değil, doğru değil. Protesto yapılabilir. Biraz anlayışla karşılarız. Ama namaz kıldırtmayacak bir saldırı, ardından bir linç girişimi doğru bir şey değil.

- KORUMALAR SAĞ OLSUN: (Fiziksel olarak bir sıkıntınız var mı?) Yok hayır. Korumalar sağ olsun, güzel görev yaptılar. Kendi korumalarımızı kastediyorum. Orada ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı zaten. O güvenlik zafiyeti bilinçli olarak mı yaratıldı onu bilemiyorum.

- ARKASINDA BAŞKA ŞEYLER VAR: Belki de CHP genel başkanlarının kaderi böyle. Neden Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmak isteniyor, o da ayrı. Görünen o ki CHP nasıl sokağa çıkarılır, polis müdahale edecek cam çerçeve kırılacak... Geçmişte de böyle bir şey yapmak istediler. Sokağa çıkmadık. Referandum sürecinde de toplumun tümünü kucaklayan bir dil kullandık. Dolayısıyla Türkiye’yi daha sıkıntılı bir sürece sokmak için özel çaba mı harcanıyor?

81 ilde il başkanlarımız bir açıklama yaptı. Alanda, yani sokakta bir eylem yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. Çünkü bu provokatörlere ciddi fırsatlar tanıyabilir.

Yine sağduyuyla dikkatli bir süreç izleyerek yolumuza devam edeceğiz. Onların beklentilerini boşa çıkaracağız. Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor.

- ÖZEL YOL HARİTASI: Türkiye’nin normalleşmesini istemeyen siyasetçiler ve başka unsurlar var. Türkiye’nin en azından siyaset olarak ortak hareket etmeye, ortak tepki vermeye ihtiyacı var. Ülkede huzurun egemen olmasını istiyoruz. Ama bunu istemeyen başka mecraların, siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Bunlar geçmişte de Türkiye’ye büyük zararlar verdi, bugün de korkarım ki aynı zararları vermek için yol haritası belirlemişler.

Orası zaten polis kaynıyordu. Benzer olay İstanbul’da Fatih Camisi’nde de olmuştu. Önümde 100’ün üzerinde polis vardı. Ama geldi, kurşunu attı ve rahatlıkla çıktı.

Biz şimdi bununla ilgili olarak da özel bir araştırma grubu kurduk. Provokatörler var, bunlar kim, hepsini öğreneceğiz.

- NEDEN ÖNLEM ALINMIYOR:Neden 1.5 saat? Neden hiçbir önlem alınmıyor?”

GEREKİRSE GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ ALIRIZ

(Cumhurbaşkanı ya da İçişleri Bakanı aradı mı?) Hayır. Erdoğan’ın özel kalemi bizim özel kalemi arayarak gelişmeler hakkında bilgi almak istemişler.

İçişleri Bakanı dediğiniz kişi Türkiye’nin huzuru için her türlü önlemi alması gereken kişidir. Eğer bir kişi İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup toplumu ayrıştırıyor, toplumu kutuplaştırıyor, toplumu düşmanlaştırıyorsa ona İçişleri Bakanı denmez. Onun için onu biz İçişleri Bakanı olarak görmüyoruz zaten.

Şartlar bizi bir zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de alırız. (Cenazelere gidecek misiniz?) Görevimiz neyse onu yapacağız.

KAMUFLAJI REDDETTİM

Evden dışarı çıkarken bir kamuflaj giymemi, tanınmayayım diye bir kıyafet giymemi ya da şapka takmamı teklif ettiler. İkisini de reddettim. Nasıl girdiysem ben öyle çıkarım. Suçlu muyuz yani? Doğru bulmadım. Sonra onlar da tamam dediler. Aile çay koymuştu ikram etmek için ama içemedim. Gerekli önlemler alındığı için çıkmam gerekti. İki kez akrep denilen zırhlı araca bindim. Daha önce Artvin’de (PKK saldırısı) binmiştim. Bir de dün bindim.

KATILACAĞIM BİLDİRİLDİ

(Cenazeye katılacağınız bildirilmiş miydi?) Tabii bildirmişlerdi. (Devlet Bahçeli’nin açıklamaları) Şehit cenazelerine en çok katılan genel başkan benim. Şehidimizin cenazesine katılmak, aileye başsağlığı dilemek hepimizin ortak görevidir. Aile ile gitmeden önce de bir şekilde temas kuruldu. Daha sonra gittim.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SAADET Partisi (SP)Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Cubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidar sahipleri suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse, ben de bundan mutluluk duyarım” dedi.

SP Lideri Karamollaoğlu ise “Siz o hadiseyi değerlendirip, faillerini yakalayıp, gerekli işlemleri yapmanız icap ederken, bir taraftan da suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız, bu güven duygusunu ister istemez sarsar” diye konuştu. -Rıza ÖZEL / ANKARA