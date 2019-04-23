Sağduyuyla devam edeceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağduyuyla devam edeceğiz
GeriGündem Sağduyuyla devam edeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sağduyuyla devam edeceğiz

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
Sağduyuyla devam edeceğiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında bir grubun kendisine yönelik saldırısının ardından, “Yine sağduyuyla yolumuza devam edeceğiz. Onların beklentilerini boşa çıkaracağız. Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, önce muhabirler sonra da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile buluşmasında özetle şunları söyledi:

İNSANİ DEĞİL

“İnanç penceresinden, demokrasi penceresinden hangi pencereden bakarsanız bakın insani değil, doğru değil. Protesto yapılabilir. Biraz anlayışla karşılarız. Ama namaz kıldırtmayacak bir saldırı, ardından bir linç girişimi doğru bir şey değil.

- KORUMALAR SAĞ OLSUN: (Fiziksel olarak bir sıkıntınız var mı?) Yok hayır. Korumalar sağ olsun, güzel görev yaptılar. Kendi korumalarımızı kastediyorum. Orada ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı zaten. O güvenlik zafiyeti bilinçli olarak mı yaratıldı onu bilemiyorum.

- ARKASINDA BAŞKA ŞEYLER VAR: Belki de CHP genel başkanlarının kaderi böyle. Neden Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmak isteniyor, o da ayrı. Görünen o ki CHP nasıl sokağa çıkarılır, polis müdahale edecek cam çerçeve kırılacak... Geçmişte de böyle bir şey yapmak istediler. Sokağa çıkmadık. Referandum sürecinde de toplumun tümünü kucaklayan bir dil kullandık. Dolayısıyla Türkiye’yi daha sıkıntılı bir sürece sokmak için özel çaba mı harcanıyor?

81 ilde il başkanlarımız bir açıklama yaptı. Alanda, yani sokakta bir eylem yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. Çünkü bu provokatörlere ciddi fırsatlar tanıyabilir. 

Yine sağduyuyla dikkatli bir süreç izleyerek yolumuza devam edeceğiz. Onların beklentilerini boşa çıkaracağız. Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor.

- ÖZEL YOL HARİTASI: Türkiye’nin normalleşmesini istemeyen siyasetçiler ve başka unsurlar var. Türkiye’nin en azından siyaset olarak ortak hareket etmeye, ortak tepki vermeye ihtiyacı var. Ülkede huzurun egemen olmasını istiyoruz. Ama bunu istemeyen başka mecraların, siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Bunlar geçmişte de Türkiye’ye büyük zararlar verdi, bugün de korkarım ki aynı zararları vermek için yol haritası belirlemişler.

Orası zaten polis kaynıyordu. Benzer olay İstanbul’da Fatih Camisi’nde de olmuştu. Önümde 100’ün üzerinde polis vardı. Ama geldi, kurşunu attı ve rahatlıkla çıktı. 

Biz şimdi bununla ilgili olarak da özel bir araştırma grubu kurduk.  Provokatörler var, bunlar kim, hepsini öğreneceğiz.

- NEDEN ÖNLEM ALINMIYOR:Neden 1.5 saat? Neden hiçbir önlem alınmıyor?”

GEREKİRSE GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ ALIRIZ

(Cumhurbaşkanı ya da İçişleri Bakanı aradı mı?) Hayır.  Erdoğan’ın özel kalemi bizim özel kalemi arayarak gelişmeler hakkında bilgi almak istemişler.

İçişleri Bakanı dediğiniz kişi Türkiye’nin huzuru için her türlü önlemi alması gereken kişidir. Eğer bir kişi İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup toplumu ayrıştırıyor, toplumu kutuplaştırıyor, toplumu düşmanlaştırıyorsa ona İçişleri Bakanı denmez. Onun için onu biz İçişleri Bakanı olarak görmüyoruz zaten.

Şartlar bizi bir zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de alırız. (Cenazelere gidecek misiniz?) Görevimiz neyse onu yapacağız.

KAMUFLAJI REDDETTİM

Evden dışarı çıkarken bir kamuflaj giymemi, tanınmayayım diye bir kıyafet giymemi ya da şapka takmamı teklif ettiler. İkisini de reddettim. Nasıl girdiysem ben öyle çıkarım. Suçlu muyuz yani? Doğru bulmadım. Sonra onlar da tamam dediler. Aile çay koymuştu ikram etmek için ama içemedim. Gerekli önlemler alındığı için çıkmam gerekti. İki kez akrep denilen zırhlı araca bindim. Daha önce Artvin’de (PKK saldırısı) binmiştim. Bir de dün bindim.

KATILACAĞIM BİLDİRİLDİ

(Cenazeye katılacağınız bildirilmiş miydi?) Tabii bildirmişlerdi. (Devlet Bahçeli’nin açıklamaları) Şehit cenazelerine en çok katılan genel başkan benim. Şehidimizin cenazesine katılmak, aileye başsağlığı dilemek hepimizin ortak görevidir. Aile ile gitmeden önce de bir şekilde temas kuruldu. Daha sonra gittim.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SAADET Partisi (SP)Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Cubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidar sahipleri suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse, ben de bundan mutluluk duyarım” dedi.

Sağduyuyla devam edeceğiz

SP Lideri Karamollaoğlu ise “Siz o hadiseyi değerlendirip, faillerini yakalayıp, gerekli işlemleri yapmanız icap ederken, bir taraftan da suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız, bu güven duygusunu ister istemez sarsar” diye konuştu. -Rıza ÖZEL / ANKARA

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler...