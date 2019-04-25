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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA - Fotoğraflar: Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Sağduyumuzu korumalıyız"

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"Sağduyumuzu korumalıyız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırıyla ilgili “Bana yapılan linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu daha fazla germemek zorundayız. Ben bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum” diye konuştu.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Uysal birlikte açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında “Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik” dedi ve şunları söyledi:

‘SİYASAL BASKI OLMASA BÖYLE BİR TABLO ORTAYA ÇIKMAZ’

“Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, halklar huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz, beraber türküler söylemeli, beraber sevinmeli ve üzülmeliyiz. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılan linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu daha fazla germemek zorundayız. Her konuşmamda ifade ediyorum; ben bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bütün bunları aşacağız, bütün gerginlikleri aşacağız, yeniden Türkiye’ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. (Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün’ün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığının anımsatılması üzerine) Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz.”

UYSAL: DEMOKRASİNİN OKSİJENİ TÜKENİYOR

Görüşmeden sonra açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise “Bugün, Türkiye’de üzülerek ifade ediyorum; demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasi rekabetin, partilerin, aktörlerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek ve isteyerek silinmeye çalışıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenildiğini, ortak paydanın, müşterek değerlerin, siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirilmek istenildiğini görüyoruz” diye konuştu.

SANATÇILARDAN SALDIRIYA 117 İMZALI TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıya sanat dünyasından isimler tepki gösterdi. Demet Akbağ, Nilüfer Açıkalın, Ayten Akbayram, Edip Akbayram, Sunay Akın, İlkay Akkaya, Serap Aksoy ve Yüksel Aksu’nun aralarında olduğu 117 kişi metnin altına imza attı. Açıklama metninde, “Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir” ifadelerine yer verildi.

‘SALDIRGANI SERBEST BIRAKAN ANLAYIŞI KAMUOYU VİCDANINA BIRAKIYORUM’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasına CHP’den tepki geldi. Meclis Başkanvekili Levent Gök, “Tweet atanların tutuklandığı bir ülkede linç girişiminde bulunanları serbest bırakan anlayışı kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Bu tür olayları cesaretlendirici demeç ve kararlar başka olayların çıkmasına zemin hazırlar” derken, Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a 2010’da bir şehit cenazesinde yumruk atıldığında, yumruk atan kişi 3 ay tutuklu kaldı. Yıldız’a atılan yumruk ile Kılıçdaroğlu’na atılan yumruk arasındaki hukuki farklılık nedir” diye sordu. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise “Serbest bırakılıyor, elini öptürüyor... Bu tür görüntüler vicdanları kanatır” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın değerlendirmesi de şöyle: “İnsanları sakinleştirme, yatıştırma gayreti içindeyken, saldırganların serbest bırakılması ülkeyi yangın yerine dönüştürmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Mesele bize atılan yumruk değil, Türkiye’ye atılan alev topudur. Bu alev topunu Türkiye’nin kucağından atmak ve soğutmak zorundayız.”

Sağduyumuzu korumalıyız

TAŞLANAN MAKAM ARACI CHP ÖNÜNDE

ANKARA Çubuk’ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’nun taşlanan makam aracı CHP Genel Merkezi önüne çekildi.

Sağduyumuzu korumalıyız

Saldırganlarca taşlanan ve tekmelenen makam aracının içindeki cam parçaları ve çok sayıda büyük taş dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Sağduyumuzu korumalıyız

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