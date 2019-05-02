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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Sağanak yağmur kazalara yol açtı: 11 kişi yaralandı

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Sağanak yağmur kazalara yol açtı: 11 kişi yaralandı

Karabük'te, sağanakla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

 

Karabükte saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanakla birlikte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Burak Ö.(19) yönetimindeki 78 AAF 619 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Osman D. (19), Selahattin A.(20) ve Oktay M.(19) yaralandı.

Kastamonu yönünden gelen Dursun T. yönetimindeki otomobil Çevrikköprü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Refüjde ters yatan otomobilde Nimet E., Kadir E. ve Yasemin T., yaralandı.

Sağanak yağmur kazalara yol açtı: 11 kişi yaralandı

Bir diğer kazada ise Bartın yönünden gelen Mustafa K.’nin kullandığı 78 AL 448 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkiinde Kadir Ç. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole uçtu. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Fatih Ö. yaralandı.

D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde Hakkı Ü. yönetimindeki otomobil ile Esin P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağanak yağmur kazalara yol açtı: 11 kişi yaralandı

Kazalarda yaralanan 11 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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