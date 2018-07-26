Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi'nde yol çöktü, Sultanbeyli'de 2 araç çukura düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağanak yağışın ardından Beylerbeyi'nde yol çöktü, Sultanbeyli'de 2 araç çukura düştü
GeriGündem Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi'nde yol çöktü, Sultanbeyli'de 2 araç çukura düştü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA - Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
26.07.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi'nde yol çöktü, Sultanbeyli'de 2 araç çukura düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Beylerbeyi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışmalara başladı. Sultanbeyli’de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü. Bakırköy ve Bahçelievler'i birbirine bağlayan İncirli Alt Geçidi'ni su bastı.

32
  • İstanbul bugün...
  • İstanbul bugün...
  • İstanbul bugün...
  • İstanbul bugün...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

SULTANBEYLİ'DE 2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli’de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy’de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağışın ardından Beylerbeyinde yol çöktü, Sultanbeylide 2 araç çukura düştü

İNCİRLİ ALT GEÇİDİ SU BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE KAPANDI

Bakırköy ve Bahçelievler'i birbirine bağlayan İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Tıkanan rögarların geri tepmesi sonucu su seviyesi yükselince alt geçit trafiğe kapandı. Sular altına kalan alt geçitte minibüsüyle mahsur kalan bir sürücü aracının içinde ekiplerden yardım bekledi.  Olay yerine gelen İSKİ ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliyesi tamamlandı. Suda kalan minibüs iş makineleri aracıyla çekilirken yapılan temizliğin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sağanak yağışın ardından Beylerbeyi'nde yol çöktü, Sultanbeyli'de 2 araç çukura düştü

Komşu dehşeti! 'Çamaşırları kirletmeyin' deyince...

Şok iddia: Sahile vuran yunusu kesti... Tepki çeken görüntülere inceleme

Bayrampaşa'da iş yeri yangını