Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

    Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul (DHA)
    10.05.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için iş yerlerine sığınırken gecenin kazananı ise şemsiye satıcıları oldu. Şemsiye almak zorunda kalan bazı vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederek, "2 liralık şemsiyeyi 10 liraya alıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından gece saat 01.00’den itibaren sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyenler açık olan iş yerlerine sığındı.

    Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattıYağmurdan korunmak isteyenlerin imdadına şemsiye satıcıları yetişti. Şemsiye almak zorunda kalan bazı vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederek, "2 liralık şemsiyeyi 10 liraya alıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan ailelerde yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı

    Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı
     Üsküdar Sahili’nde de vatandaşlar sağanak yağışta zor anlar yaşadı. Aracı bozulan bir kişi ise şemsiye altına aracını tamir etmek için uğraştı. Kimi vatandaşlar yağışta zor anlar yaşarken bazıları balık tutarak bir çift ise yağmur altına Kız Kulesi’ni görüntüleyerek yağmurun keyfini çıkardı.

    Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

     

    Etiketler: hava durumu , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri