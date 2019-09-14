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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.09.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Sağanak vurdu.... Meteoroloji o illeri uyardı

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Sağanak vurdu.... Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sivas ve Alanya'ya kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken Aksaray'da bir saatlik yağış hayatı olumsuz etkiledi. Alanya'da şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler de zor anlar yaşadı.

DOĞU ANADOLU'DA 4 İL

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5,

Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

SİVAS DA LİSTEDE

Sivas'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ALANYA'YA UYARI

Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

TATİLCİLERİ VURDU

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya’ya bağlı Avsallar Mahallesi’ndeki İncekum Plajı’nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

AKSARAY'DA 1 SAAT YETTİ

Aksaray'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık 1 saat süren sağanağa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında, ağaç altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Şifahane Mahallesi 48. Cadde'de mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri aracı iterek bulunduğu yerden kurtardı, belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araç akışının yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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