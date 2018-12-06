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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.12.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

Sağanak vurdu: Menfez köprü çöktü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü. Mersin'deki sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından tahliye ve temizlik yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AKDENİZ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaştı.
Su basan ev, okul, cami ve iş yerlerinin bulunduğu Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde iş makineleri ile tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçe yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine mahallelerde su baskınına müdahale ediyor.

Sahada görevli olan ekiplere destek amacıyla Park Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri ekipleri de hazır bekletiliyor.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarını, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için Kaymakamlık ve belediye olarak her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gayret edeceklerini ifade eden Pamuk, şunları kaydetti:

"Halkımızdan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını artırdık. Ekiplerimiz de teyakkuzda. Bütün ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından zarar gören mahalle sakinlerimizin hizmetinde. Su ve çamur tahliyesiyle temizlik çalışmaları büyük bir gayret ve titizlikle sürmektedir."

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