SaÄŸanak vurdu!
Sivasâ€™ta etkili olan yaÄŸmur ve dolu sonrasÄ± bir sitenin istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã‡Ã¶kme sÄ±rasÄ±nda duvarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kimsenin bulunmamasÄ± olasÄ± bir faciayÄ± Ã¶nledi.Â
Sivasâ€™ta ÅŸehir merkezinde yer yer ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. YaÄŸmurla birlikte yaÄŸan dolu hasara yol aÃ§tÄ±. Alibaba Mahallesiâ€™nde bir sitenin 30 metre uzunluÄŸundaki istinat duvarÄ± blok halinde Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã‡Ã¶kme sÄ±rasÄ±nda duvarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kimsenin bulunmamasÄ± olasÄ± bir faciayÄ± Ã¶nledi. DuvarÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunun bir otomobilde maddi hasar oluÅŸtu. Duvara birlikte bir elektrik direÄŸi de devrildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve Ã‡EDAÅž ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldÄ±.Â
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