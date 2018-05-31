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    Sağanak, Sivas’ta hayatı felç etti

    DHA
    31.05.2018 - 19:42 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

    Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı.

    Sağanak, Sivas’ta hayatı felç etti

    Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Organize Sanayi Bölgesi 1’inci kısmı sular altında kaldı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeyi çalıştı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi’nde su birikintisi nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Huzur mahallesinde bulunan müstakil evleri ise su bastı. Mehmet Sarıgül’e (67) ait müstakil evin bahçesinde bulunan çok sayıda tavuk ve kuş telef oldu. Evinin sular içinde kaldığını söyleyen Mehmet Sarıgül, "Evimizi tamamen su bastı. 20 tane tavuğum, 50 tane kuşum vardı. Hepsi öldü. Evin içindeki halılar, kilimler her şey suyun içinde kaldı" dedi.

    Sağanak, Sivas’ta hayatı felç etti

    Eşyaları su altında kalan mahalle sakinlerinden Gülten Yumuşak’a ait evde ise hayvanlarının selde telef olduğunu söyleyen Yumuşak, "Beyaz eşyalarım, televizyonum hiç biri çalışmıyor. Elektrikleri kapatmak zorunda kaldım. 40 tavuğumdan 10 tanesi kaldı, diğerlerini sel götürdü" dedi. Çevre sakinleri her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

    Sağanak, Sivas’ta hayatı felç etti

    Etiketler: yağmur , gündem
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