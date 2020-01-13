Sağa sola kaçanları ‘Dulda’ya çağırdı

DEVLET Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla iki günlük kampta bir araya geldi. Bahçeli’nin kampın ardından düzenlediği basın toplantısına, küskün MHP’lilere mesajı damga vurdu. Bahçeli, partinin önümüzdeki dönemini nasıl tanımladığını soran gazetecilere, ”Dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren her türlü zahmeti çeken ama kızgın, kırgın küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa sola sapanları bir rüzgâr ile sürüklenenleri tekrar bir duldaya (korunaklı yer) çekmek istiyorum. O dulda da MHP’dir” diye yanıt verdi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

DURDURULAMAZSA SINIRIMIZA DAYANIR

“Irak’tan kendimizi soyutlamamız mümkün değildir. Suriye’ye sırtımızı dönmek, Libya’ya yüzümüzü çevirmek, İran’a mesafeli durmak akıl kârı değildir. Ankara’nın güvenliği Şam’dan, Bağdat’tan, Trablus’tan, Tahran’dan, Mogadişu’dan, Sana’dan, Kahire’den başlayacaktır. Sınırın öbür tarafı huzura kavuşmadan Türk vatanı emniyet bulamayacaktır. Eğer engel olunmazsa, eğer durdurulmazsa, komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye’dir.

SÜLEYMANİ YORUMU: VAHŞİ BATI YÖNETİMİDİR

TBMM’nin Libya tezkeresini kabul edip Türk askerinin Trablus yoluna düştüğü bir süreçte, İdlib’deki sancının şiddetlendiği bir dönemde Kasım Süleymani saldırısı son derece manidar ve kuşkuludur. Üst rütbeli bir askeri direkt hedef alarak ‘Bana göre suçludur, o halde ölmesi gerekir’ demek kanun tanımazlıktır, vahşi batı yönetimidir, eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir. ABD Başkanı’nın, Kasım Süleymani’yi ‘Savaşları önlemek için öldürdük’ ifadesi uluslararası hukuka ve yerleşik insani değerlere meydan okumaktır.

ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa, mesela Pensilvanya’ya bakmalıdır. Bir yolcu uçağının yanlışlıkla vurulduğunun itiraf edilip 176 masum insanın öldürülmesi de tek kelimeyle felakettir.

Kılıçdaroğlu kayışı koparmış, şanzımanı dağıtmıştır. Kılıçdaroğlu salladıkça sallamış, Fizan çöllerinde askerimizin ne işi olduğunu öğrenmek istemiştir. Fizan’ın haritada yerini gösterin deseniz emin olun gösteremez. Gösterse gösterse yalan yanlış Filipinler’i gösterir.” m Umut ERDEM/ANKARA

CHP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIZ

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da şöyle cevapladı:

“(CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması önergesi teklifi) CHP’ye güvenimiz yoktur. CHP’nin hiçbir teklifine işbirliği yapma niyetimiz de yoktur.”

(Kanal İstanbul-Montrö Sözleşmesi tartışması) “Montrö ile ilgili olmadığı resmi devlet yöneticileri tarafından anlatılmıştır. Ben bir defa Boğaz’ın altından geçtim ama İstanbul’da ne CHP’liler var ki hep Boğaz’ın altından geçiyorlar.”