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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.07.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır? Safra kesesi kanseri belirtileri

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Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır? Safra kesesi kanseri belirtileri

Safra kesesi kanseri, genellikle erken evrede zor tespit edilen hastalık türüdür. Şikayetleri genellikle taşa bağlı problem olarak gözlemlenmektedir. Cerrahi operasyonla çözüme kavuşturulabilen Safra kesesi kanseri, uzmanlar kemoterapi yöntemiyle de ele alınabilmektedir. İşte, safra kesesi kanseri hakkında detaylı bilgiler

Safra kesesi kanseri, safra kesesinin duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Yaşlılarda ve kadınlarda daha sık görülür.  Safra taşı nedeniyle kolesistektomi olanların %1’inde rastlantısal olarak saptanır. Bu şekilde saptananlar genellikle erken evrededirler.

Şikayetleri: Safra taşı ile birlikte olanlarda genellikle taşa bağlı şikayetleri nedeniyle başvuran hastalarda erken saptanmaktadır. İlerlemiş hastalarda ise sarılık, koyu renk idrar, açık renk gaita,  kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma gözlenebilir.  

Bulguları : Erken evrelerinde genellikle bulgu vermeyen bu hastalık ilerleyen evrelerde sarılık, sağ üst kadranda kitle ve zayıflama görülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: İlk basamakta hızlı, ucuz, kolay uygulanabilir olması, safra kesesi yolları ve karaciğer hakkında yeterli bilgi sağlanması nedeniyle ultrasonografidir. Ultrasonografinin yetersiz olduğu hasta grubunda karın tomografisi, safra yolları MR’ı hem teşhis hem de muhtemel ameliyatın planının yapılması için gerekli ve etkilidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Safra kesesi kanserinin altın standart tedavisi cerrahidir. Kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği ve uygunluğu hastadan hastaya değişmekle birlikte düşüktür.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Doktorunuzun size önerdiği muayene periyotlarına uymanız gerekmektedir.

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