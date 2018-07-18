Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır? Safra kesesi kanseri belirtileri
Safra kesesi kanseri, genellikle erken evrede zor tespit edilen hastalık türüdür. Şikayetleri genellikle taşa bağlı problem olarak gözlemlenmektedir. Cerrahi operasyonla çözüme kavuşturulabilen Safra kesesi kanseri, uzmanlar kemoterapi yöntemiyle de ele alınabilmektedir. İşte, safra kesesi kanseri hakkında detaylı bilgiler
Safra kesesi kanseri, safra kesesinin duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Yaşlılarda ve kadınlarda daha sık görülür. Safra taşı nedeniyle kolesistektomi olanların %1’inde rastlantısal olarak saptanır. Bu şekilde saptananlar genellikle erken evrededirler.
Şikayetleri: Safra taşı ile birlikte olanlarda genellikle taşa bağlı şikayetleri nedeniyle başvuran hastalarda erken saptanmaktadır. İlerlemiş hastalarda ise sarılık, koyu renk idrar, açık renk gaita, kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma gözlenebilir.
Bulguları : Erken evrelerinde genellikle bulgu vermeyen bu hastalık ilerleyen evrelerde sarılık, sağ üst kadranda kitle ve zayıflama görülebilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: İlk basamakta hızlı, ucuz, kolay uygulanabilir olması, safra kesesi yolları ve karaciğer hakkında yeterli bilgi sağlanması nedeniyle ultrasonografidir. Ultrasonografinin yetersiz olduğu hasta grubunda karın tomografisi, safra yolları MR’ı hem teşhis hem de muhtemel ameliyatın planının yapılması için gerekli ve etkilidir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Safra kesesi kanserinin altın standart tedavisi cerrahidir. Kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği ve uygunluğu hastadan hastaya değişmekle birlikte düşüktür.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Doktorunuzun size önerdiği muayene periyotlarına uymanız gerekmektedir.
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