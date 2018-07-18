Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürüyor? Safra kesesi tedavisi nasıl yapılır?
Safra kesesi taşı, Türkiye ve dünyada binlerce kişinin karşılaştığı problemler arasında yer almaktadır. Bitkisel çözümlerle ağrı dindirilmeye çalışılsa da, genellikle ameliyatın kaçınılmaz olduğu safra kesesi, kapalı ya da açık operasyonlarla alınabilmektedir. İşte, bu rahatsızlıktan muzdarip olan birçok kişinin araştırdığı safra kesesi ameliyatı hakkında merak edilen detaylar
Safra kesesi içinde oluşan içerdiği kalsiyum nedeniyle genellikle sert yapılardır. safra kesesi taşları safra kesesi iltihabı (kolesistit), ana safra yolu tıkanıklığı(sarılık), pankreas bezi iltihabı, safra yolları ve karaciğer iltihaplanması, safra kesesinin enfeksiyona bağlı delinmesi, karın içi abse gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.
Şikayetleri: Hastalar genellikle sağ üst kadranda karın ağrısı, hazımsızlık-şişkinlik gibi şikayetlerden safra kesesi iltihabı ile birlikte seyredenlerde şiddetli ağrı, bulantı kusma, ateş, sarılık, üşüme titreme ateş gibi daha ciddi şikayetler arasında değişebilmektedir.
Bulguları: Hastalarda genel fizik muayene ile saptanamaz. şikayetleri doğrultusunda şüphelenilen hasta grubunda genellikle tetkikler ile saptanırlar.
Tanısı için neler yapılmalıdır: İlk basamak tanı aracımız ultrasonografidir. çok büyük bir hasta grubu ultrasonografiyle başka bir tetkike gerek kalmaksızın safra kesesi taşı saptanmaktadır. rutin kan tetkikleriyle safra kesesi taşları saptanamazlar. gerekli durumlarda karın tomografisi ve mr da eklenebilmektedir.
Tedavisi için neler yapılmalıdır: Safra kesesi taşlarının genel cerrah tarafından ameliyat endikasyonu(gereksinimi) konulan hasta grubunda altın standart tedavi safra kesesinin alınmasıdır.(kolesistektomi)kolesistektomi safra kesesinin alınması ameliyatı açık veya kapalı ( laparoskopik) olarak yapılabilmektedir. tüm dünyada laparoskopik (kapalı) ameliyatlar daha erken taburculuk daha az ağrı, daha iyi kozmetik sonuç ve benzeri sebeplerle yaygın kullanım alanı bulmuştur. Safra taşına bağlı komplikasyon gelişmiş bazı hasta gruplarımızda( safra kesesinin delinmesi, karaciğer yatağında abse, mevcut ilaç tedavisine yanıtsızlık, amfizematöz-gangrenöz kese iltihapları gibi ve diğer haller) ise acil cerrahi gereksinimi olabilmektedir.
Unutmayınız ki her ameliyatın bir riski ve bir faydası vardır.Sadece safra taşlarının alınması gibi bir ameliyat yöntemi yoktur. safra kesenizin alınması sizin hayati fonksiyonlarınızı veya günlük yaşam kalitenizi genellikle etkilemez. safra taşlarının oluşumunu engellemeye yönelik diyet ve ilaç tedavisi olsa da mevcut taşları yok etmeye yarayan bir ilaç henüz yoktur.
Tedavi sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir: Safra kesesi ameliyatı sonrasında hastanın taburculuk sonrası patoloji raporu ile hekimine kontrol olması gerekmektedir. Taş için ameliyat olan hastalarımızın %1 inde rastlantısal olarak safra kesesi kanseri yakalanmaktadır.
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