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    Safiye'nin ailesi, cinayet sanığından şikayetçi olmadı

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
    19.06.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşini terk eden Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni Abdullah Karakaş (29) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen kadının yakınları, sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

     

    Geçen yıl 10 Mayıs'ta Bozyaka Semti 3099 Sokak'ta meydana gelen olayda, Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip İzmir'e gelen 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, kocasının yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında ‘Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma’, suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının kardeşleri Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında 'azmettirme’, akrabaları Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise ‘yardım etme’ suçlamasıyla dava açıldı.

    İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Ünal K. ve Hüseyin K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Safiye Karakaş'ın ailesi, şikayetçi olmadıklarını ve davaya katılmak istemediklerini belirtti. Duruşma savcısı, derneğin davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

    Mahkeme heyeti, derneğin katılma talebini kabul ederek, firari sanık Sadiye B. hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine, Abdullah Karakaş'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler: Safiye Karakaş cinayeti , kadın cinayetleri , kadına şiddet , son dakika , haberler
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