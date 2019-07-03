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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Saffet Emre Tonguç'tan İstanbul'la ilgili merak uyandıran açıklama

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Saffet Emre Tonguç'tan İstanbul'la ilgili merak uyandıran açıklama

Tarihçi-Seyahat Yazarı ve İstanbul Uzmanı Saffet Emre Tonguç, İstanbul'un dehlizleri ve sarnıçlarıyla ilgili merak uyandıran açıklamalarda bulundu. Tekfur Sarayı'ndaki bir diyaloğunu anlatan Tonguç, "Diyorlar ki Buradan Ayasofya'ya kadar tüneller var. Keşke o tünellere girme şansım olsaydı. Diyorlar ki Çemberlitaş'ın altında Hz. İsa'nın çok değerli eserleri var. Kutsal kase falan orada bulunuyor. Ayasofya'nın altındaki dehlizlerden bütün hipodromun dehlizlerine gitmek mümkün" dedi.

Saffet Emre Tonguç, CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'a konuştu.

"KEŞKE O TÜNELLERE GİRME ŞANSIM OLSAYDI"

İstanbul'un dehlizleri ve sarnıçlarıyla ilgili merak uyandıran açıklamalarda bulunan Tonguç, "Kesinlikle İstanbul'un korunduğuna inanıyorum. Burası kutsal, yüce bir şehir ve asırlar boyunca ayakta kalmış. 8 bin 500 yıldır İstanbul'a hiçbir şey olmamış. Ne depremler geçirmiş, ne badireler atlatmış, ne imparatorlukların sonu gelmiş. Ama İstanbul'a hiçbir şey olmamış. İstanbul dünyanın en büyülü şehirlerinden biri olmaya devam edecek.

Ben 41 tane tur yapıyordum. Bunlardan biri de yer altı İstanbul'uydu. Yer altındaki sarnıçları, ama bir halıcı dükkanının altında bir sarnıçla karşılaşıyorsunuz. Ya da bir binanın altında bir dehlizle karşılaşıyorsunuz. Bunları gösterdiğim bir turdu. İstanbul dehlizleri ile merak ediliyor. Gerçekten dehlizler var. Tekfur Sarayı'na gittik geçenlerde. Diyorlar ki 'Buradan Ayasofya'ya kadar tüneller var.' Keşke o tünellere girme şansım olsaydı. Diyorlar ki Çemberlitaş'ın altında Hz. İsa'nın çok değerli eserleri var. Kutsal kase falan orada bulunuyor. Ayasofya'nın altındaki dehlizlerden bütün hipodromun dehlizlerine gitmek mümkün. İşte öyle dehlizler var ki adalara gidebilirsiniz. Bu bence şehir efsanesi. O dönemde denizin altından nasıl tünel kazacaklardı. Bir de gerçekten şehrin tılsımları var. Bunlar da dikili taşlar. Mısır dikilitaşı en eskisi, 3 bin 500 yıllık. Arkadios Sütunu var Cerrahpaşa'da. Şehirde çok fazla böyle sütun var. Bir tanesi de Kıztaşı'dır. Üzerinde Nike heykeli vardır. Aslında belki zafer Tanrıçasıdır ama kıza benzettikleri için Kıztaşı demişler. Bunlar da bence şehri koruyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'DE BURALARI MUTLAKA GEZİP GÖRSÜNLER"

Türkiye'de ve dünyada mutlaka gezip görsünler dediği yerleri de açıklayan Tonguç, şöyle konuştu: 

"İstanbul'u bir kenara bırakırsak kesinlikle bir Kapadokya. İki Antalya. Antalya'nın etrafındaki eserler dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün orada Termessos var ki Machu Picchu'ya 10 basar. Faselis, Kimera, Perge, Aspendos, Sillyon, Arikanda... Öyle güzel antik şehirlerle bezeli ki doğa harikası bir yer.

Spora meraklıysanız kışın Saklıkent'e çıkıp kayak yapabiliyorsunuz. Mart-Nisan aylarında öğleden sonra Konyaaltı plajında denize girebiliyorsunuz. Kaleiçi gördüğüm en güzel yerlerden biri. Kaleiçi'nde bir otel yaptılar. Onun altında da Roma Caddesi çıktı. Onu da şimdi otelle birlikte gezebiliyorsunuz.

Ülkenin her tarafından tarih fışkırıyor. Karadeniz'i çok severim ama çok mahvettik. Ben artık Karadeniz'e gidemiyorum. Ne bir Uzungöl'e ne bir Ayder'e gidiyorum. Bu kadar çirkin yapılaşmayı hak etmedi Karadeniz. Karadeniz bir Yeni Zelanda, bir İsviçre kadar güzel bir yerdir.

Güney Doğu Anadolu'ya bayılıyorum. Şanlıurfa'ya kesinlikle gidilmeli. Şanlıurfa'da Göbeklitepe var. 12 bin yıllık dünyanın en eski tapınağı bulundu orada. Lütfen Göbeklitepe'yi, Harran'ı gezsinler. İnanılmaz bir kent müzesi var Şanlıurfa'nın.

"YENİ ZELANDA İNANILMAZ BİR ÜLKE"

Ben doğal yerleri çok seviyorum. Yeni Zelanda inanılmaz bir ülke. Özellikle fiyortları Norveç fiyortlarından bile güzeldir. Ülke olarak çok sevdiğim yerlerden bir tanesi Norveç'tir. Doğal güzellikleri olarak Norveç'e de gitmek lazım.

Brezilya'yı çok severim. Igazu Milli Parkı'nda o şelalenin olduğu yer olağanüstü güzeldir. Dünyadaki en favori şehirlerimde ise bir numaraya Sydney'i koyarım. Onun dışında San Francisco, İstanbul'a çok benzer. Bizim 7 tepeden farklı olarak 43 tepe üzerine kurulmuştur. İçinde 2 tane köprüsü ve denizi vardır.

Buenos Aires, Rio de Janeiro, Vancouver müthiş bir şehirdir. Cape Town mutlaka listeye konulmalı.

Tüm o kaotik yapısına rağmen Bangkok'u çok severim. Şanghay'ı çok severim. Kıta Avrupasında herkes Londra ve Parisçidir. Benim Piriguide diye bir uygulamam var. Benim sesimle adım adım bütün İstanbul'u dolaşabiliyorsunuz. Bütün Avrupa şehirlerini dolaşabiliyorsunuz. Bu uygulamada en favori şehirlerimi Stokholm, Berlin, Brugge olarak belirledim. Yani çok daha az gidilen ve az bilinen yerleri belirledim. Dünya olağanüstü bir coğrafya"

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