Safer nedir ve Safer ayının fazileti nedir?
Safer ayı, Muharrem ayının sona ermesinin ardından pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Safer ayının faziletleri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, bu ay hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, safer ayının faziletleri nedir? İşte, safer ayı hakkında merak edilen bilgiler
Safer ayının uğursuz bir ay olduğu düşünülmekte, ancak bunun hiçbir şekilde kaynağına ulaşılamamaktadır. Safer ayının faziletleri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden bu konu özelinde araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte, 30 Eylül tarihinde başlayan safer ayının fazileti hakkında merak edilen bazı bilgiler
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI? FAZİLETİ NEDİR?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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