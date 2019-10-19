Safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor?
Muharrem ayının bitmesiyle birlikte başlayan safer ayı idrak edilmeye devam ederken, yapılması gereken ibadetlerin neler olduğu merak konusu oldu. Özellikle bu ayın ilk ve son çarşambası okunacak duanın çok makbul olduğunun söylenmesi dolayısıyla, vatandaşların safer ayının son çarşambasına yönelik araştırmaları da yoğunlaştı. Peki, safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor?
Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlanmıştı. Safer ayı devam ederken miladi takvime göre safer ayının son çarşambasının ne zamana denk geldiği Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.İşte, 2019 safer ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek. Bu bilgiler ışığında safer ayının ilk çarşamba günü bu yıl 2 Ekim'de idrak edilirken, son çarşamba günü ise 23 Ekim'de idrak edilecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
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