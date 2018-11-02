Safer ayının son çarşamba günü ne zaman?
Rebiülevvel ayına girmeden önce Safer ayının son çarşamba günü merak konusu oldu. Safer ayının ilk günü ve son çarşamba günü yapılacak olan duanın diğer günlere göre daha makbul olacağı inancı dolayısıyla merak edilen bu gün, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Safer ayının son çarşamba günü ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Safer ayının son çarşamba günü sorgulanmaya devam ediliyor. Safer ayının ilk ve son günlerinde yapılacak olan duaların daha hayırlı olacağı inancı sebebiyle araştırılan bu gün, hicri takvim aracılığıyla öğrenilmek isteniyor. Peki, Safer ayının son çarşamba günü ne zamana denk geliyor? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o gün hakkında bazı bilgiler
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?
Miladi takvime göre Safer ayının son çarşamba günü 7 Kasım Çarşamba gününe denk gelecek. Bu gün hicri takvime göre 29 Safer 1440 olarak bilinmektedir. Bu ay 9 Kasım tarihinde sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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