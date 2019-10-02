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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman?

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Safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman?

Hicri aylardan biri olan safer ayında, özellikle bu ayın ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak duanın çok makbul olduğu söyleniyor. Vatandaşlar da geçtiğimiz günlerde başlayan safer ayında ilk ve son son çarşamba gününün tarihlerini sorguluyor. Peki, safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman?

Muharrem ayından sonra ikinci ay olan safer ayında yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunun yanı sıra bu ayın ilk ve son çarşamba gününün tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. İşte, Safer ayının ilk ve son çarşamba günü hakkında ayrıntılar...

Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül'de idrak edilmeye başlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının ilk çarşamba günü bu yıl 2 Ekim'de idrak edilirken, son çarşamba günü ise 23 Ekim'de idrak edilecek.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

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